Mercato - PSG : Kylian Mbappé menacé par le Qatar ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé jouera enfin au Real Madrid. L'international français a été officialisé comme nouveau joueur madrilène ce lundi soir. Mais le capitaine de l'équipe de France aurait pu y évoluer depuis 2022. Le champion du monde 2018 avait choisi de prolonger au PSG au dernier moment cette année-là. Et sa décision a peut-être été forcée par le Qatar.

Kylian Mbappé évoluera bien au Real Madrid la saison prochaine. Quelques jours après avoir fait savoir qu’il n’allait pas prolonger au PSG, le capitaine de l’équipe de France a été annoncé comme nouveau joueur madrilène. Le champion du monde 2018 aurait toutefois pu arriver chez les Merengue plus tôt.

Le Real Madrid a manqué Mbappé en 2022

Le Real Madrid est passé tout proche de le signer en 2022. Mais à la dernière minute, Kylian Mbappé a changé d’avis et a prolongé au PSG. Sa décision aurait été influencée par une certaine pression. Mais il aurait également reçu quelques menaces qui ont sans doute forcé son choix.

Le Qatar a forcé sa décision en faveur du PSG ?