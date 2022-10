Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé barré par deux stars pour son transfert ?

Publié le 21 octobre 2022 à 19h15

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé par le passé dans le collimateur de Liverpool et de Manchester City, Kylian Mbappé ne semble plus en mesure de pouvoir rallier ces deux destinations malgré son avenir encore incertain au PSG. Et pour cause, les deux clubs anglais ont attiré Erling Haaland et Darwin Nunez…

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle au PSG. L’avenir de l’attaquant français, qui avait prolongé in-extremis l’été dernier, serait de nouveau menacé puisque Mbappé semble en conflit avec sa direction. Mais où pourrait-il aller se relancer en cas de départ du PSG dans un avenir proche ?

Liverpool et City intéressés

Ces derniers mois, en plus du vif intérêt du Real Madrid qui était le grand favori pour accueillir Mbappé l’été dernier, plusieurs écuries de Premier League elles que Liverpool et Manchester City étaient annoncées sur les traces de l’international tricolore. Mais ces options ne sont plus d’actualité pour le joueur du PSG sur le mercato, et pour cause…

Haaland et Nunez barrent Mbappé