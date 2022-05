Mercato - PSG : Klopp sort du silence pour l’avenir de Sadio Mané !

Foot - Mercato - PSG

Alors que Sadio Mané est annoncé sur le départ et notamment proche du Bayern Munich, Jürgen Klopp ne s’intéresse pas à ces rumeurs pour le moment.

Le Paris Saint-Germain va pouvoir se pencher sérieusement sur son mercato estival. En effet le dossier le plus important, à savoir la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, a été réglé, et le club de la capitale compte entourer l’international français correctement. Avec le joueur de 23 ans, Neymar et Lionel Messi, le secteur offensif est déjà bien garni, mais cela n’empêcherait pas le PSG de suivre Sadio Mané. Toutefois, le Bayern Munich s’intéresserait également à la situation de l’ailier et serait proche d’un accord, selon L’Equipe . Des rumeurs qui n’intéressent pas Jürgen Klopp pour l’instant.

En conférence de presse, Jürgen Klopp a évoqué l’avenir de Sadio Mané. « Des rumeurs sur Sadio Mané au Bayern ? Je m'en fous, pour le moment... il est concentré sur la finale. Ce n'est pas la première fois que j'entends une rumeur sur le Bayern juste avant un grand match... » a confié l'entraîneur de Liverpool, dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano.

Jurgen Klopp: “Sadio Mané to Bayern rumours? I couldn’t care less, at the moment… he’s focused on the final. It’s not the first time that I have had a Bayern rumour come up just before a big match”, he added. 🔴 #LFC pic.twitter.com/tbunWBtLb7