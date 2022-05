Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Il faudra compter sur le PSG pour Koulibaly !

Publié le 27 mai 2022 à 21h30 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat avec le Napoli, Kalidou Koulibaly alimente les spéculations en cette fin de saison et si la Juventus et le FC Barcelone semblent vouloir tenter leur chance, cela semble également être le cas du PSG.

Après de nombreux départs ratés, Kalidou Koulibaly semble enfin prêt à faire le grand saut vers un top-club européen. Son contrat avec le Napoli se termine en juin 2023 et si la presse italienne a évoqué une possible prolongation au début du printemps, les chances de le voir signer un nouveau contrat se sont réduites. Koulibaly serait en effet persuadé qu’à 30 ans le moment est venu pour lui de rejoindre un grand club européen et Tuttosport annonce ce vendredi, que le FC Barcelone ainsi que la Juventus souhaiteraient le recruter. Il ne faut pourtant pas oublier le Paris Saint-Germain...





Le PSG garde la main pour Koulibaly