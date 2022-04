Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Karim Benzema essaye de faire très mal au projet QSI !

Publié le 10 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid est déterminé à récupérer Kylian Mbappé au terme de son contrat avec le PSG en juillet prochain, Karim Benzema ferait un énorme travail de l’ombre dans ce dossier.

« Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait ce que l’autre va faire (…) Il pourrait le troisième élément du Real Madrid avec Vinicius et moi ? Oui, je le dis souvent… J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. On peut-être même le triple ! (rires) », indiquait récemment Karim Benzema dans les colonnes de L’Equipe , affichant donc clairement son souhait de voir Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid l’été prochain au terme de son contrat avec le PSG. Et ce discours du buteur français est suivi d’actes…

Benzema fait le forcing pour Mbappé

En effet, comme l’a annoncé le média espagnol El Confidencial, Benzema ferait le forcing en coulisses pour convaincre Kylian Mbappé de ne pas prolonger avec le PSG pour le rejoindre au Real Madrid. Très motivé à l’idée de retrouver son compère de l’équipe de France au sein du club merengue, Karim Benzema pourrait donc plomber les plans du PSG avec Mbappé.