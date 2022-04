Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema s’active en coulisses pour l’arrivée de Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 11h30 par T.M.

Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le Real Madrid rêve d’accueillir Kylian Mbappé cet été. Tandis que le PSG se démène pour conserver et prolonger le Français, Florentino Pérez garde espoir, d’autant plus qu’il a un atout énorme dans sa manche : Karim Benzema.

Le PSG ou le Real Madrid ? Telle est actuellement la question pour l’avenir de Kylian Mbappé. Si le Français évolue aujourd’hui avec le club parisien, le flou est total concernant la suite de sa carrière. Arrivant au terme de son contrat, Mbappé a un énorme choix à faire. Les rumeurs sont donc nombreuses concernant cet énorme feuilleton. Dernièrement, la tendance a d’ailleurs quelque peu évolué puisque comme le10sport.com vous l’a révélé, on a repris espoir pour une prolongation de Kylian Mbappé. Toutefois, ce samedi, pour Marca , des proches du joueur du PSG ont assuré qu’il n’avait pas encore décidé de signer un nouveau contrat à Paris et qu’aucune décision n’était prise. Tout resterait donc possible, y compris pour le Real Madrid. D’ailleurs, du côté des Merengue, l’optimisme serait présent.

Les manoeuvres de Benzema !