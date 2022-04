Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau prétendant s'immisce dans le feuilleton Hazard !

Publié le 9 avril 2022 à 8h30 par La rédaction

Alors qu’Eden Hazard ne semble plus être en odeur de sainteté au Real Madrid, le Borussia Dortmund pourrait bien tenter sa chance lors du mercato estival.

L’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid pourrait prochainement prendre fin. Arrivé chez les Merengue en 2019 pour 115M€, l’international belge n’a jamais justifié son prix auprès de ses dirigeants, lui qui n’a disputé que 65 matchs, durant lesquels il n’a inscrit que 6 buts et délivré que 10 passes décisives en 3 saisons. Plus en odeur de sainteté chez les Madrilènes, l’ailier de 31 ans pourrait bien faire ses valises dans les prochains mois et un nouveau prétendant aurait fait son apparition en Allemagne alors qu'Arsenal ou encore Newcastle semblaient être ses uniques options jusqu'ici.

Dortmund pourrait tenter sa chance pour Hazard