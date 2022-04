Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le remplaçant d’Eden Hazard déjà identifié ?

Publié le 9 avril 2022 à 1h00 par La rédaction

Alors qu’Eden Hazard ne donne pas satisfaction depuis son arrivée au Real Madrid, les Merengue pourraient tenter de recruter Arnaut Danjuma pour lui succéder.

Arrivé au Real Madrid en 2019, Eden Hazard est une déception pour ses dirigeants. Acheté 115M€ à Chelsea, l’international belge est régulièrement gêné par des pépins physiques, et n’a disputé que 65 matchs en 3 saisons. Peu convaincant lorsqu’il joue sous le maillot merengue, l’ailier n’a inscrit que 6 buts et délivré 10 passes décisives, et ne semble plus être en odeur de sainteté au sein de la Casa Blanca . Alors que le joueur de 31 ans pourrait prochainement être poussé vers la sortie par Florentino Pérez, ce dernier chercherait activement son successeur, et pourrait déjà l’avoir trouvé en Liga.

Le Real Madrid cible Danjuma