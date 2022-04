Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid veut plomber un dossier à 60M€ de Leonardo !

Publié le 9 avril 2022 à 0h15 par D.M.

Aurélien Tchouaméni ne manquerait pas de prétendants sur le marché. Le milieu de terrain de l'AS Monaco serait dans le viseur du PSG, mais aussi Real Madrid.

Le Real Madrid compte rendre la vie difficile aux responsables parisiens. Le PSG tente, depuis plusieurs mois, de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, mais la Casa Blanca met des bâtons dans les roues du club de la capitale. Comme annoncé par le 10Sport.com, la formation merengue a de grandes chances de l'accueillir, même si rien n'est encore fait dans ce dossier. A en croire la presse espagnole, les deux équipes pourraient se tirer la bourre dans un autre dossier.

Le PSG et le Real Madrid sur Tchouaméni