Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jürgen Klopp pour pimenter le feuilleton Koulibaly ?

Publié le 1 mai 2020 à 20h45 par Th.B.

Alors que le PSG serait dans le coup pour Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli privilégie la Premier League où il dispose d’une belle cote. Liverpool aimerait tenter de l’attirer à Anfield.

Pendant de longs mois, le nom de Kalidou Koulibaly a été annoncé proche du PSG, qui préparait la succession de Thiago Silva. La pandémie du Coronavirus et les pertes financières que les clubs ont essuyé à cause de la suspension des compétitions semblent avoir changé la donne. Le capitaine du PSG a été approché par la direction du club pour prolonger son contrat, comme le 10 Sport vous le révélait le 15 avril dernier. Kalidou Koulibaly resterait une piste du PSG, bien qu’on vous assurait qu’il fait de la Premier League sa destination favorite, où Newcastle l’attend, lui ayant transmis une alléchante offre grâce à laquelle il toucherait 12M€ à l’année. Et une autre formation de Premier League s’immiscerait dans ce dossier.

Koulibaly aurait discuté avec Liverpool !