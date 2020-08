Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : James Rodriguez sur le point de trouver une solution pour son avenir !

Publié le 17 août 2020 à 20h45 par D.M.

Proposé au PSG, James Rodriguez serait tout proche de rejoindre Manchester United. Les Red Devils pourraient dépenser près de 25M€ pour s’offrir le milieu de terrain colombien.

« J'aimerais savoir où je vais. Cela peut prendre des jours ou des semaines avant de savoir où je vais. Je ne sais vraiment pas. Je veux aller là où je peux jouer, où je suis heureux et où je me sens aimé tout le monde. Ça pourrait être l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, c'est une question que j'ai et je ne sais toujours pas » a déclaré ce dimanche James Rodriguez lord d’un podcast avec Daniel Habif. Peu utilisé par Zinédine Zidane cette saison et mécontent de sa situation, l’international colombien devrait quitter le Real Madrid cet été en cas d’offre satisfaisante. Comme annoncé par le 10 Sport, Jorge Mendes a proposé les services du joueur au PSG. Mais James Rodriguez privilégierait plutôt un départ vers la Premier League.

Manchester United en pole dans le dossier James Rodriguez