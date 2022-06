Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il n’y a plus aucun doute pour José Mourinho !

Publié le 8 juin 2022 à 12h00 par Thibault Morlain

Malgré un contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino est aujourd’hui sur le départ. L’Argentin devrait être poussé vers la sortie par le PSG, mais pour le moment, son successeur n’est toujours pas connu. Les pistes se multiplient et dernièrement, le nom de José Mourinho est notamment apparu. Toutefois, rapidement, l’arrivée de l’entraîneur de l’AS Rome a rapidement été démentie et la tendance ne cesse de se confirmer.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? A ce sujet, une chose semble aujourd’hui certaine : Mauricio Pochettino ne sera plus en poste. Rien n’est encore officiel à ce sujet, mais l’Argentin ne s’éternisera pas sur le banc parisien. En effet, le natif de Murphy devrait prochainement être remercié. Mais pour laisser sa place à qui ? Zinedine Zidane a longtemps été la priorité du Qatar, mais aujourd’hui ce dossier s’est clairement compliqué pour les champions de France. Depuis plusieurs jours, la piste menant à Christophe Galtier n’a cessé de prendre de l’ampleur. Connaissant très bien Luis Campos, le futur conseiller sportif du PSG, l’entraîneur de l’OGC Nice ferait ainsi partie des priorités des Parisiens pour venir s’installer sur le banc du club de la capitale. Mais d’autres noms circulent. Et dernièrement, la presse britannique a lâché une énorme bombe, annonçant une possible arrivée de José Mourinho. Aujourd’hui, le Special One est sur le banc de l’AS Rome et ce n’est pas la première fois qu’il est annoncé dans le viseur du PSG. Par le passé, le Qatar a tenté sa chance à plusieurs reprises pour Mourinho. Cette fois sera-t-elle la bonne pour acter cette union ? Pas sûr…

🗣️ @FabrizioRomano, en @partidazocope 👔 "Mourinho se queda en la @OfficialASRoma y no irá al @PSG_inside como se ha estado hablando"🫢 "@paulpogba está muy cerca de la @juventusfc y en su día rechazó al @mancity "📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/x5G4Omgs5Y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2022

Mourinho au PSG ? C’est non !