Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Moise Kean chamboulé par une autre star ?

Publié le 8 juin 2022 à 13h10 par Pierrick Levallet

Prêté à la Juventus jusqu’en 2023, Moise Kean ne semble pas avoir convaincu en Serie A. Toutefois, le PSG songerait à un retour de l’Italien au vu de ses bonnes prestations en 2020-2021. Mais les plans du club de la capitale pourraient être contrecarrés par la Vieille Dame qui pourrait se servir du joueur de 22 ans pour attirer un autre attaquant cet été.

Arrivé en prêt au PSG lors de l’été 2020, Moise Kean semblait être un gros pari pour le club de la capitale au vu de ses difficultés à Everton. Toutefois, l’Italien semblait avoir convaincu son monde à Paris grâce à ses prestations plutôt satisfaisantes (19 buts en 43 apparitions toutes compétitions confondues). Néanmoins, le PSG n’a pas été en mesure de le conserver et l’attaquant de 22 ans a été renvoyé à Everton avant d’être de nouveau prêté l’été dernier, à la Juventus cette fois jusqu’en 2023. La Vieille Dame comptait relancer son ancienne pépite. Mais cela s’apparente plus à un échec à l’issue de la première saison de Moise Kean, auteur de seulement 6 buts et 3 passes décisives en 43 matchs. De ce fait, la Juventus souhaiterait s’en séparer lors de ce mercato et le PSG semblait intéressé par un retour de l’Italien. Néanmoins, le pensionnaire de Serie A pourrait se servir de Moise Kean pour attirer un autre attaquant dans ses filets.

Mercato - PSG : Le dossier Moise Kean chamboulé par Campos et Henrique ? https://t.co/sOD8POK28s pic.twitter.com/yeJ5BM7j98 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 5, 2022

La Juventus pense inclure Kean dans la transaction pour Morata