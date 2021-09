Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi poussé vers la sortie... par Messi ?

Publié le 20 septembre 2021 à 18h45 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet hiver.

Voilà plus d’un an que Mauro Icardi est annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain. L’arrivée récente de Lionel Messi n’a rien arrangé, bien au contraire, puisque les deux joueurs n’entretiendraient pas vraiment d’excellentes relations. Pourtant, force est de constater qu’Icardi est avec Kylian Mbappé le joueur décisif du PSG en ce début de saison. Face à l’Olympique Lyonnais (2-1), c’est en effet la deuxième fois que l’Argentin sauve Mauricio Pochettino, après la victoire face à l’ESTAC Troyes lors de la première journée de Ligue 1 (1-2) et totalise trois buts sept matchs toutes compétitions confondues. Soit trois de plus que Messi...

Icardi poussé vers la sortie dès janvier ?