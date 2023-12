Mercato - PSG : Haaland peut détruire les rêves de Mbappé

Axel Cornic

La fin du contrat de Kylian Mbappé a relancé les débats autour d’un possible départ au Real Madrid, avec le Paris Saint-Germain qui tentera une nouvelle fois de le prolonger sur le fil. De l’autre côté des Pyrénées on explique toutefois depuis quelques mois que les Madrilènes n’auraient pas vraiment besoin de la star française, avec Erling Haaland qui semble désormais être la véritable priorité.

Le ton de la presse espagnole a changé depuis 2022. A l’époque, Kylian Mbappé était attendu comme le Messie au Real Madrid, mais sa prolongation au PSG a été vécu comme une véritable insulte. Ainsi, plus question de lui dérouler le tapis rouge ou de montrer que le Français est indispensable.

Madrid joue le bluff

D’après les informations de L’Equipe , ce changement de ton serait directement lié à la stratégie du Real Madrid, qui utiliserait une certaine presse pour faire passer ses messages. C’est notamment pour cela qu’on a pu entendre des médias clamer haut et fort que Mbappé n’était plus vraiment le bienvenu à Madrid.

Haaland, la recrue parfaite ?

Et un homme semble être utilisé malgré lui ! Toujours selon le quotidien il s’agirait d’Erling Haaland, éblouissant depuis son arrivée à Manchester City et surtout, un véritable numéro 9 pour combler le trou béant laissé par le départ de Karim Benzema. Une stratégie à peine voilée pour faire comprendre à Kylian Mbappé que le train de repassera peut-être plus.