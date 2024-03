Mercato - PSG : Grosse émotion avec ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait déboursé pas moins de 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort. Un deal très particulier aux yeux de l’attaquant français qui rêvait de signer depuis tout petit au Parc des Princes comme le confient ses proches avec une certaine émotion.

En quête de nouveaux renforts offensifs l’été dernier avec les départs de Neymar et Lionel Messi, le PSG avait bouclé plusieurs signatures à cet effet, dont celle de Randal Kolo Muani. Recruté dans les derniers instants du mercato estival en provenance de l’Eintracht Francfort pour 90M€, l’attaquant de l’équipe de France a donc retrouvé sa région d’origine, lui qui est natif de Bondy.

« On avait les larmes aux yeux »

Et cette arrivée de Kolo Muani au PSG a provoqué une vague d’émotion au sein de son entourage, comme l’explique notamment son ami d’enfance Abdoul Souare au micro de PSG TV : « Quand il nous l’annonce, limite on avait les larmes aux yeux. C’était l’objectif principal de Randal vraiment d’aller au PSG ». Baba Timera, lui aussi proche de Kolo Muani depuis le plus jeune âge, affiche un discours similaire : « Il voulait jouer au PSG. Il a réalisé son rêve et on est très content pour lui », explique-t-il. Et ce transfert au PSG peut être le début d’une nouvelle étape décisive pour la suite de sa carrière comme lui souhaite Jeremy Klein, son ancien entraîneur à Villepinte puis à Torcy : « Je lui souhaite d’aller encore plus loin, parce qu’en plus d’être un super joueur, c’est un super jeune ».

« Ils sont derrière moi »