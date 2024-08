Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 130M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, de nombreuses recrues sont attendues au PSG. Cependant, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la venue de Victor Osimhen au poste d’avant-centre n’est clairement pas d’actualité pour Paris. Le buteur de Naples se dirige vers la Premier League où Chelsea, mais aussi Tottenham espèrent le recruter cet été.

Le PSG s’apprête à dynamiter cette fin de mercato estival. Avant la reprise du championnat (le 18 août prochain) face au Havre, la formation de Luis Enrique souhaite considérablement renforcer son effectif. Et si plusieurs joueurs ont été annoncés dans le viseur des Rouge et Bleu pour cet été, Victor Osimhen lui, ne signera pas au PSG.

Victor Osimhen ne signera pas au PSG

En effet, le 21 juillet dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG ne négociait pas avec Naples pour la venue du Nigérian, concernant à ce que pouvait affirmer la presse transalpine ces dernières semaines. Non, Luis Enrique devrait donc (sauf départ) poursuivre avec les présences de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani à ce poste de numéro 9. Mais Victor Osimhen lui, devrait bel et bien quitter Naples.

Direction Chelsea ou Tottenham pour le Nigérian

L’attaquant de 25 ans pourrait débarquer en Premier League. Depuis plusieurs années déjà, Chelsea surveillait le profil du Nigérian, et les Blues sont désormais favoris pour le signer cet été. Mais à en croire les dernières révélations de Football Insider, il faudra également surveiller Tottenham, qui souhaite également l’enrôler. A suivre...