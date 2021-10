Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Fair-play financier, transferts... Le nouvel avertissement d'Aulas au Qatar !

Publié le 28 octobre 2021 à 1h45 par A.M.

Interrogé sur les finances de l'OL, Jean-Michel Aulas se réjouit du modèle lyonnais par rapport à ses concurrents... à l'exception du PSG, hors-catégorie, mais qui doit gérer la menace du fair-play financier.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, Jean-Michel Aulas perd rarement une occasion de tacler la gestion du club parisien dont les finances semblent sans limites. Le PSG n'a aucun rival en France du point de vue économique. Et cet été encore, le club de la capitale a réussi un mercato impressionnant en attirant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Et alors que Jean-Michel Aulas met en avant l'excellent bilan économique de l'OL, le président du club rhodanien rappelle également que le PSG devra probablement se confronter à la menace du fair-play financier.

«Le PSG aura à régler le problème du fair-play financier»