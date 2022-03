Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi pourrait avoir le champ libre pour Lewandowski !

Publié le 15 mars 2022 à 21h45 par P.L.

Cherchant un successeur à Kylian Mbappé si ce dernier venait à partir cet été, le PSG pense toujours à Robert Lewandowski. Et le club de la capitale pourrait bien profiter de certaines tensions entre le Bayern Munich et l'agent du Polonais dans le dossier.

Cet été, le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid. Cependant, l’attaquant de 23 ans veut encore écouter ce que le PSG a à lui offrir avant de prendre sa décision comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. De son côté, Leonardo serait depuis de nombreux mois à la recherche du successeur idéal de Kylian Mbappé. Ainsi, comme le10sport.com l’a annoncé en août dernier, Robert Lewandowski est l’une des priorités parisiennes en cas de départ du champion du monde. Et le PSG pourrait profiter de quelques tensions entre le Bayern Munich et le clan polonais pour arriver à ses fins.

Les négociations s’annoncent compliquées entre le Bayern et Lewandowski