En privé, Lionel Messi a lâché une grande annonce sur son avenir

Publié le 8 août 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Lié au PSG jusqu'en 2023, Lionel Messi devrait parler de lui dans les prochains mois. L'international argentin va devoir trancher entre prolonger son contrat à Paris et quitter la capitale française. En cas de départ, le FC Barcelone se tient prêt à le recruter, mais pas sûr que le joueur accepte de retourner en Catalogne après le feuilleton de l'été dernier.

Auteur d'un doublé face à Clermont samedi dernier, Lionel Messi a mieux débuté cette saison que la précédente. Après une période d'adaptation, l'international argentin est désormais au meilleur de sa forme, déterminé à performer au PSG. Une saison, qui pourrait bien être sa dernière dans la capitale. Et pour cause, son contrat prend fin en juin prochain et il n'est pas certain qu'il prolonge son bail, même si Nasser Al-Khelaïfi espère le contraire selon les informations du journaliste Fabrizio Romano.

Xavi fait le forcing de Messi

En cas de départ, le FC Barcelone a déjà pris rendez-vous. Comme l'ont annoncé Joan Laporta et Xavi, la porte sera toujours ouverte pour Lionel Messi. En coulisses, le technicien catalan n'hésiterait pas à mettre la pression sur son président. D'ailleurs certains membres du Barça ne cacheraient plus leur regret après le départ de la star. « Avec la pression que l'équipe exerce maintenant, Leo marquerait 50 buts » confie-t-on en interne d'après El Pais.

Joan Laporta va devoir regagner la confiance de Messi

Selon Radio Catalunya, Joan Laporta aurait fait un geste en direction de son entraîneur en contactant l'entourage de Messi. Une information démentie par L'Equipe . De son côté, El Pais confirme les informations du média français, annonçant que le joueur est encore loin d'un retour en Catalogne. Le recrutement de Robert Lewandowski rend difficile son arrivée, étant donné que les deux joueurs évoluent au même poste et ne s'apprécient guère. Par ailleurs, Joan Laporta va devoir se réconcilier avec Messi, qui n'avait pas hésité à lui adresser un tacle au moment de faire ses adieux. « J'ai tout fait pour rester. Le club, je ne sais pas » avait-il confié il y a un an jour pour jour.

« Jusqu'à la fin de la Coupe du monde, je ne prendrai aucune décision »