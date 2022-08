Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce du PSG sur le transfert de Lionel Messi

Publié le 6 août 2022 à 14h15 par La rédaction

Arrivé libre l’été dernier au PSG, l’impact du transfert de Lionel Messi aura été immense. Malgré une saison difficile pour l’Argentin, sa venue à Paris aura été plus que positive sur le plan économique et marketing. Entre ventes record, nouveaux sponsors ou encore une tournée estivale plus que réussie, la présence de la Pulga aura fait passer le club parisien à un niveau supérieur.

Dès lors l’arrivée de Lionel Messi au PSG annoncée, toute la ville célébrait sa venue comme une fête. Toutefois, l’installation de l’Argentin n’a été la plus facile, lui qui n’avait jamais quitté Barcelone depuis son arrivée. Sur le plan sportif, l’acclimatation aura été très difficile. Au niveau des statistiques, la Pulga a réalisé l’une de ses plus faibles saisons avec seulement 11 buts marqués (6 en Ligue 1) et 14 passes décisives toute compétitions confondues. Mais en dehors des terrains, ce transfert de Messi a été une réussite.

Des répercussions en dehors des terrains

Alors que les dirigeants parisiens étaient en train de finaliser la signature de Lionel Messi, toutes les grandes marques contactaient le service marketing du PSG pour travailler avec le club. En janvier 2022, le Paris-Saint-Germain avait alors huit nouveaux sponsors.

Un impact économique record