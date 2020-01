Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eden Hazard recale ouvertement le PSG !

Publié le 16 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, Eden Hazard assure que les contacts n'ont jamais été concret et que s'il devait revenir en Ligue 1, ce serait au LOSC.

Arrivé l'été dernier au Real Madrid contre un chèque de 100M€, Eden Hazard a enfin rejoint le club merengue après de nombreuses sollicitations. Depuis plusieurs saisons, le Belge était annoncé dans le viseur des Madrilènes. Toutefois, son nom a également circulé du côté du PSG, seul club de Ligue 1 en mesure de recruter Eden Hazard. Interrogé sur les contacts avec les Parisiens, le Diable Rouge assure que cela n'a jamais été très sérieux et qu'il ne reviendra jamais en L1 ailleurs qu'au LOSC.

«Le PSG ? Si je reviens en L1, ce sera à Lille»