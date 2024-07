Mercato - PSG : Double transfert en vue !

Arnaud De Kanel

Confronté au départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche la nouvelle pierre angulaire de son projet. Rôle que Luis Enrique souhaiterait confier à un certain Xavi Simons. Or, le Néerlandais est séduit à l’idée de rejoindre le Bayern Munich. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le départ du joueur formé à la Masia facilitera l’arrivée de Désiré Doué.

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises pour réaliser son rêve de gosse, à savoir jouer pour le Real Madrid. « Je viens avec de l'humilité parce que j'arrive dans le plus grand club du monde. Il faut respecter ses valeurs. La priorité aujourd'hui est de m'intégrer dans l'équipe, j'espère que ça va bien se passer et ensuite tout sera plus facile. Je suis conscient de la grandeur de cette équipe. Il y a deux ans j'aurais pu signer mais ça fait partie de la vie d'un footballeur. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas rejoindre un club à certains moments. Désormais, c'est possible donc je veux profiter de ce moment, de cette réalité. J'étais convaincu que ce moment arriverait, le Real était ma seule option. Si je quittais Paris, c'était pour le Real Madrid », avait notamment expliqué le capitaine de l’équipe de France lors de sa première conférence de presse au Santiago Bernabeu. Luis Enrique a identifié son potentiel successeur.

L’entraineur du PSG veut que son équipe s'articule autour de Xavi Simons. Cependant, le Néerlandais est plutôt réticent, lui qui suscite l’intérêt de Manchester United mais surtout du Bayern Munich. Alors, le PSG pourrait boucler une double opération.

Simons part, Doué arrive

Selon nos informations, le club de la capitale fait de Désiré Doué son plan B. Si le transfert de Xavi Simons vers le Bayern vient à se concrétiser, le PSG jettera toutes ses forces dans la bataille pour recruter le jeune rennais qui se retrouve également dans les radars des Bavarois. Une vente de Simons au Bayern facilitera automatiquement la tache des Parisiens dans le dossier Doué. L'international espoirs est séduit par le projet parisien.