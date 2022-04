Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha prend une décision fracassante pour le recrutement estival !

Publié le 9 avril 2022 à 19h10 par D.M.

Les responsables du PSG n'envisagent pas de boucler l'arrivée de certaines recrues dans les prochaines semaines. Le club parisien voudrait determiner son prochain entraîneur avant de se pencher sur le recrutement.

Leonardo ne sait pas s'il conservera son poste la saison prochaine. Mais en attendant d'être fixé, le directeur sportif du PSG poursuit son travail et commence à ouvrir certains dossiers en vue du prochain mercato estival. Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été évoquées, au milieu de terrain notamment. Les noms de Lucas Paqueta (OL), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), mais aussi de Paul Pogba (Manchester United) ont été annoncés dans le viseur du PSG.

Le PSG voudrait que son coach approuve les nouvelles recrues

Ce samedi, Fabrizio Romano a fait le point sur le prochain mercato estival du PSG. Les responsables parisiens ont activé de nombreuses pistes, et notamment celle menant à Paul Pogba. Lors du podcast de Rio Ferdinand, le journaliste italien a précisé que des discussions étaient en cours avec l'entourage de l'international français. Mais le PSG n'a pas l'intention d'acter l'arrivée de renforts dans les prochaines semaines. Et pour cause, le club de la capitale souhaiterait travailler en étroite collaboration avec le successeur de Mauricio Pochettino. Autrement dit, aucun dossier ne devrait être bouclé avant la fin de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com, Zinédine Zidane est la priorité du PSG en cas de départ du technicien argentin.