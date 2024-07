Mercato - PSG : Deux transferts promis à Luis Enrique ?

Axel Cornic

Alors que tout le monde se demande qui remplacera Kylian Mbappé en attaque, le Paris Saint-Germain travaille sur des nombreuses pistes. Et l'objectif de ce mercato estival semble bien être celui de la jeunesse, avec Luis Campos qui aimerait offrir à Luis Enrique deux talents des plus suivis en Europe.

Depuis le départ de Lionel Messi et de Neymar, le PSG clame haut et fort avoir changé de projet, avec la volonté de miser sur des jeunes pépites et plus sur des stars déjà accomplies. Le ton ne semble pas avoir changé avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, puisque deux noms reviennent régulièrement du côté de Paris.

Désiré Doué...

Nous vous avons récemment parlé sur le10sport.com de Désiré Doué, la grande révélation du Stade Rennais qui plait énormément au sein du PSG. L’ailier de 19 ans est sous contrat jusqu’en 2026 et il pourrait notamment pallier un éventuel départ de Xavi Simons, qui pour le moment n’envisage pas de poursuivre sa carrière au sein du club parisien.

Et Neves pour Luis Enrique

La Gazetta dello Sport confirme nos informations ce vendredi, expliquant que Luis Campos aurait promis l’arrivée de Doué à Luis Enrique. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il lui aurait également promis l’arrivée d’un autre nom que nous avons pu vous révéler en exclusivité ! Il s’agit de João Neves, la dernière pépite de la formation de Benfica.