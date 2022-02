Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prêt à prendre une décision fracassante ?

Publié le 13 février 2022 à 16h45 par P.L.

En difficulté ces derniers temps à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien reconsidérer son avenir chez les Red Devils s'ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais le Portugais prendrait également un autre facteur en considération afin de se décider pour la suite de sa carrière.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo au PSG a récemment été relancé par la presse britannique. Selon le Mirror , le joueur de 37 ans commencerait à se rapprocher du club de la capitale. La légende vivante portugaise serait en train de s’interroger sur son avenir à Manchester United, un peu plus de six mois après son retour. En effet, si les Red Devils ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des champions (actuels cinquièmes de Premier League), Cristiano Ronaldo pourrait bien faire ses valises cet été. D’autant plus qu’un autre facteur commencerait à être pris en considération par le Portugais.

Ronaldo commence à sentir les effets de son âge sur ses performances