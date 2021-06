Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible annonce sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 0h15 par A.D.

Déterminé à prolonger Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main. Et alors qu'il serait prêt à tout pour convaincre son numéro 7 de rempiler, le président du PSG aurait aujourd'hui du mal à trouver un accord avec son protégé.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé donne du fil à retordre à sa direction. Alors qu'il veut rester maitre de son destin, Kylian Mbappé ne compte pas signer un contrat longue durée avec le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé souhaite étendre son bail d'une saison seulement ou négocier une clause pour faciliter son départ quand il souhaitera prendre le large. Des conditions difficiles à accepter pour Nasser Al-Khelaïfi.

Un accord compliqué à trouver entre Al-Khelaïfi et Mbappé ?