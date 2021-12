Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette certitude dans l'opération Mbappé !

Publié le 15 décembre 2021 à 23h15 par La rédaction

Alors que le choc s’annonce en Ligue des champions, Marca annonce que le Real Madrid va maintenir son plan d’une signature du contrat de Mbappe dès le début du mois de janvier. Analyse.

Suite à certaines informations faisant état d’un report de la signature du contrat de Kylian Mbappe au Real, lui qui peut réglementairement signer son futur bail à partir du 1er janvier prochain, et ce du fait du choc PSG-Real en huitième de finale de la Ligue des champions, le quotidien sportif espagnol Marca a révélé que le club merengue n’avait absolument pas l’intention de patienter et qu’il souhaiter boucler l’opération dès les premiers jours de janvier.

Madrid est déjà OK avec Mbappe sur le contrat

A l’analyse, il apparaît clair que le Real Madrid va rester sur son intention de boucler au plus vite l’opération Mbappe, afin de ne pas octroyer au PSG la moindre marge de manœuvre pour inverser la tendance. Et la simple révélation de cette intention confirme un fait simple : Mbappe et le Real Madrid dispose bien déjà d’un accord contractuel de principe, qui n’a plus qu’à être validé dans les faits.