Mercato - PSG : Cet ancien de l’OM qui a éloigné Achraf Hakimi du PSG…

Publié le 16 août 2020 à 4h15 par T.M.

Après deux ans de prêt à Dortmund, Achraf Hakimi n’est finalement pas revenu au Real Madrid, rejoignant plutôt l’Inter Milan. Un choix à propos duquel s’est mêlé Mehdi Benatia, éloignant notamment son compatriote marocain du PSG.

A 21 ans, Achraf Hakimi a impressionné ces derniers mois avec le Borussia Dortmund. Dans un rôle de piston dans le système de Lucien Favre, le Marocain s’est imposé un peu plus comme l’une des futures stars du football mondial. Alors qu’au Real Madrid on se réjouissait du retour d’Hakimi après 2 ans de prêt en Allemagne, il n’en sera finalement rien. En effet, craignant de ne pas avoir de temps de jeu face à Carvajal, très apprécié de Zinedine Zidane, le Marocain a choisi de rejoindre l’Inter Milan d’Antonio Conte alors que d’autres grands clubs européens étaient à l’affût, à l’instar du PSG ou du Bayern Munich. Mais les conseils de Mehdi Benatia, ancien de l’OM et de la Juventus, semblent avoir pesé dans la balance.

« Le meilleur choix qu’il pouvait faire »