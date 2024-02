Mercato - PSG : C'est terminé pour Mbappé, il confirme !

Arnaud De Kanel

Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Kylian Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG pour s'engager avec le Real Madrid à l'issue de la saison. Les rumeurs se multiplient depuis trois jours et l'annonce pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Daniel Riolo confirme également que l'attaquant parisien va changer d'air.

Sept ans après son arrivée retentissante, Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG à la fin de la saison selon Le Parisien . « Pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on me dit que c’est fait. Je me dis qu’il y a des chances pour que ce soit fait », a même affirmé Laure Boulleau, ambassadrice et donc salariée du PSG, sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir. La fin de l'histoire entre les deux parties serait déjà actée selon Daniel Riolo.

«Sa cote est en train de s’effondrer»

Dans l'After Foot , le journaliste a maintenu son discours : c'est terminé entre Kylian Mbappé et le PSG. Il constate même une chute de la cote de popularité du capitaine des Bleus qui pourrait expliquer une certaine forme d'agacement ressentie ces derniers matchs.

«L’histoire est finie»