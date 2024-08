Mercato - PSG : C'est terminé pour cet incroyable retour !

Axel Cornic

Souvent lié au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est sans club depuis le 30 juin dernier, puisqu’il a quitté la Juventus à la fin de son contrat. Un retour dans son club formateur a souvent été évoqué, mais dans l’entourage du joueur on ne semble jamais avoir pris cette option en considération.

Parti dans des circonstances assez particulières et après avoir été mis au placard par la direction, Adrien Rabiot n’a pas quitté le PSG en très bons termes. Cela concerne surtout sa mère, qui gère sa carrière et qui n’aurait pas vraiment des relations idylliques avec les dirigeants parisiens. Pourtant, depuis ce départ de 2019 il ne s’est pas passé un mercato sans qu’un possible retour ne soit évoqué...

« Ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s'est terminé »

C’est devenu encore plus fort ces derniers mois, avec la fin de son contrat avec la Juventus. Interrogé sur un retour au PSG en février dernier, l’international français s’est toutefois montré assez clair. « Depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur d'une part. Après, ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s'est terminé » avait confié Adrien Rabiot, qui se retrouve désormais sans club.

Ni lui ni le PSG ont pensé à un retour

Ce mercredi, L’Equipe s’est penché sur la situation du milieu de terrain français, dont l’avenir interroge. D’après les informations du quotidien, il pourrait poursuivre sa carrière à Liverpool ou encore à l’Atlético de Madrid, mais Adrien Rabiot n’aurait en tout cas jamais envisagé la possibilité de revenir au PSG cet été. Et c’est réciproque, puisque Foot Mercato nous apprend que du côté de Paris on n’aurait également jamais pensé à le récupérer, surtout parce que la priorité de Luis Campos a toujours semblé être João Neves.