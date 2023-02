Mercato - PSG : «C’est fini pour lui» après sa signature ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en grande difficulté au PSG, tant sur le plan sportif que dans sa communication, Marquinhos prolonge pourtant son contrat jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. Mais Daniel Riolo ne manque pas de charger le défenseur brésilien, assurant que sa relation avec les supporters du PSG était déjà foutue.

« On est des humains, dans le vestiaire on se parle. Il faut juste savoir que nous on laisse nos familles à la maison. (...) C’est des moments difficiles qu’il faut traverser. Je pense qu’ensemble, on peut s’en sortir », lâchait Marquinhos samedi au micro de Prime Vidéo après la lourde défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1), des propos qui n’ont pas du tout été digérés par les supporters parisiens. Et alors que le défenseur brésilien vient de boucler sa prolongation de contrat jusqu’en 2027, la suite de son aventure avec le PSG pourrait s’avérer très compliquée.

« C’est fini pour lui »

Dans l’After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a lâché ses vérités au sujet de Marquinhos : « Marquinhos a prolongé. Je pense que c’est fini pour lui, et sa phrase en plus va le finir parce qu’il se fera siffler par les supporters et que mentalement, il est au bout et il ne le supportera pas. Déjà l’année dernière, à la suite de l’élimination contre le Real au moment où les supporters font la grève et sifflent, il fait partie de ceux qui ne comprennent pas ce qu’il se passe », estime Riolo.

« Un capitaine de pacotille »