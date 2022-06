Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qu’il faut attendre de Luis Campos au PSG

Publié le 19 juin 2022 à 23h00 par Thomas Bourseau

Nouveau patron de la section sportive du PSG où il succède à Leonardo, mais pas en tant que directeur sportif, Luis Campos ne compte pas passer un moment tranquille dans la ville des Lumières et prévoirait de remettre de l’ordre à plusieurs étages du PSG. Explications.

Luis Campos est officiellement depuis plus d’une semaine le conseiller football du PSG. Nommé afin de faire un nettoyage de printemps au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain tout en redéfinissant les contours de ce groupe, le dirigeant portugais compte bien remettre de l’ordre au PSG. « Il ne va pas prendre une décision ou faire un entretien avec un membre de l'effectif sans avoir demandé l’avis de son coach. Ce n’est pas quelqu’un qui fait les choses de son côté. Luis est quelqu’un qui met une organisation en place et ce qu’il déteste le plus c’est que tu ne la respectes pas et les règles qui vont avec » . Voici le message qu’un proche de Luis Campos a communiqué à Goal concernant la vision du conseiller football du PSG vis-à-vis des règles mises en place au sein de son environnement de travail et au sein du vestiaire du club dans lequel il officie.

« Il informe les joueurs sur son envie de les avoir dans le nouveau projet ou non »