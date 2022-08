Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos va droit dans le mur avec Icardi

Publié le 9 août 2022 à 20h10 par Axel Cornic

Annoncé comme l’un des principaux candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi manque cruellement d’offres. En Italie, Monza semblait pouvoir être une option viable pour l’attaquant argentin, mais les dirigeants lombards semblent avoir pris une autre direction et laissent donc Luis Campos et le PSG sans solutions.

Si certains avaient encore des doutes, ils ont été récemment balayés. Mauro Icardi n’a plus du tout sa place au PSG et la récente mise à l’écart en est le parfait exemple. Comme précisé par l’attaquant lui-même ce choix serait d’ordres technique et Luis Campos lui aurait vraisemblablement montér la porte de sortie.

Mercato - PSG : Campos va boucler un transfert à 10M€ https://t.co/w9LYMnAui1 pic.twitter.com/Xinl1faryX — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Monza entretient le flou pour Icardi...

Mais ou pourrait-il rebondir ? Ces dernières semaines, Mauro Icardi a surtout été lié à Monza, ambitieux promu de Serie A. Les dirigeants n’ont d’ailleurs jamais cessé d’alimenter les rumeurs, comme récemment avec Adriano Galliani. « Si je prends Icardi ? Je ne sais pas, ce soir on ne parle pas du marché des transferts, voyons ce qui se passe... » a expliqué l’administrateur délégué de Monza, au micro de Sport Mediaset .

Mais c’est Petagna qui débarque !