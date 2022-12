Mercato - PSG : Campos reçoit une nouvelle réponse pour ce transfert à 120M€

Pierrick Levallet

Brillant avec l'Argentine à la Coupe du monde, Enzo Fernandez s'est fait remarquer sur le mercato. L'Argentin, élu meilleur jeune joueur du Mondial, aurait notamment tapé dans l'oeil du PSG. Toutefois, Benfica n'aurait pas l'intention de le laisser filer cet hiver. Interrogé sur le sujet, l'entraîneur du club portugais a d'ailleurs lâché une réponse très ironique.

La Coupe du monde au Qatar a servi de vitrine pour plusieurs joueurs. Enzo Fernandez est l’un d’eux. Champion du monde avec l’Argentine, le milieu de terrain de 21 ans a été élu meilleur jeune joueur du tournoi. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Benfica, Enzo Fernandez a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens.

L’Europe s’affole pour Enzo Fernandez

En effet, le PSG, le Real Madrid et quelques équipes de Premier League comme Manchester United, Liverpool et Chelsea convoiteraient Enzo Fernandez. Cependant, Benfica ne compterait pas bouger de ses positions. Pour recruter l’Argentin cet hiver, il faudra payer sa clause libératoire fixée à 120M€.

L’entraîneur de Benfica lâche une réponse pleine d’ironie