Mercato - PSG : Campos n’en veut pas, son avenir est écrit

Thomas Bourseau

Cela fait à présent un moment qu’il est question d’un éventuel départ de Joao Felix de l’Atletico de Madrid pour le PSG. le10sport.com vous a affirmé le contraire à la mi-décembre et la tendance se confirme dans la presse. Pour le feuilleton Felix, la Premier League semble lui tendre les bras, mais pas à n’importe quel prix.

Bien que son contrat à l’Atletico de Madrid court jusqu’en juin 2026, Joao Felix ne devrait pas l’honorer. C’est en effet l’information communiquée par le PDG des Colchoneros Miguel Angel Gil Marin au début du mois de décembre. « J’estime que c'est un joueur de haut niveau, de classe mondiale, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'aborder maintenant, la relation entre lui et le coach n'est pas bonne, ni sa motivation. Il est raisonnable de penser qu'il (Joao Felix) va partir. Même si j'aimerais qu'il reste, ce n'est pas l'idée du joueur ». Un départ au cours du mercato hivernal est évoqué dans la presse depuis un moment et notamment au PSG.

Le PSG pas intéressé par Joao Felix, la tendance se confirme

Cependant, le10sport.com vous affirmait le 14 décembre dernier que le PSG n’allait pas lancer d’offensive. En effet, ni le conseiller football Luis Campos, ni l’entraîneur Christophe Galtier ne souhaite l’inclure dans les plans du Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas The Athletic qui affirmera le contraire. Ces dernières heures, le média britannique assure que le PSG, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont des destinations prises en considération par la presse pour Joao Felix. Cependant, l’avenir de l’international portugais s’écrirait en Premier League.

PSG : Galtier interpelle Thierry Henry sur son mercato https://t.co/r0kfmdAgOp pic.twitter.com/dEXYVMoRne — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

La Premier League oui, mais pas à n’importe quel prix