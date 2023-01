Mercato - PSG : Le Real Madrid envoie un énorme coup de pression à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs s'intensifient autour de l'avenir de Kylian Mbappé en PSG, le Real Madrid tient une position claire dans ce dossier. Snobé en début d'année par l'international français, le club espagnol n'a pas l'intention de fournir un quelconque effort. Autrement dit, le joueur va devoir se racheter après sa décision.

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait connaître de nouveaux rebondissements en 2023. Selon certaines rumeurs venues d'Espagne, l'international français regretterait sa prolongation au PSG. Dans le même temps, l'option Real Madrid revient sur le devant de la scène. Mais contrairement à l'année dernière, le club espagnol ne fera pas d'effort dans ce dossier Mbappé. Comme indiqué par le journaliste Tomás González-Martín, la star du PSG va devoir regagner la confiance du Real Madrid.

Le Real Madrid fait pression sur Mbappé

« Le cas Mbappé est très clair. Il ne viendra au Real Madrid que s'il fait pression sur le PSG et dit qu'il veut venir. Le Real Madrid acceptera de négocier que si Mbappé décide de signer durant l'été 2023 ou à l'été 2024, le tout en accord avec le club français » a confié le journaliste d' El Debate dans un entretien à Bernabeu Digital.

Florentino Perez toujours très remonté

Cette position est tenue par Florentino Perez, le président du Real Madrid. « Florentino Pérez ne bougera plus jamais un pouce » a confié Tomás González-Martín. Et pour cause, le dirigeant n'a pas apprécié le comportement de Mbappé. Selon lui, le joueur de 24 ans lui aurait donné son accord au début de l'année 2022, avant de faire volte-face sous la pression.

