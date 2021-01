Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très bon pour l’avenir de Neymar !

Publié le 11 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger au plus vite le contrat de Neymar, le PSG aurait déjà lancé les grandes manœuvres dans ce dossier et se montrerait même très optimiste sur l’issue des négociations.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, au même titre que son compère de l’attaque Kylian Mbappé, Neymar va donc devoir très bientôt faire un choix décisif pour son avenir. Une décision d’autant plus cruciale que certains candidats à la présidence du FC Barcelone ont fait de l’attaquant brésilien du PSG un véritable argument de campagne pour leur élection, et Leonardo va donc devoir faire vite. Mais ce dossier serait très bien engagé…

Le PSG bien parti pour prolonger Neymar

Comme l’a révélé Téléfoot La Chaine dimanche, Leonardo aurait bien activé depuis un moment les négociations avec le clan Neymar, et l’optimisme serait de mise au sein de la direction du PSG, d’autant plus que l'international brésilien envisage rester au Parc des Princes pour les années à venir. Ça sent donc très bon dans ce dossier…