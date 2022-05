Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour l’avenir de Tchouaméni !

Publié le 14 mai 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Auteur d’une énorme saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 22 ans devrait d’ailleurs faire ses valises cet été. Mais où ira Tchouaméni ? On y verrait plus clair à ce sujet.

Aurélien Tchouaméni pourrait bien disputer ses dernières minutes avec l’AS Monaco. En effet, la saison prochaine, l’international français ne devrait plus être en Principauté, étant courtisé par les plus grands clubs européens. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Liverpool seraient ainsi sur les traces de Tchouaméni, qui aura donc l’embarras du choix pour son avenir. Et concernant la suite de sa carrière, le joueur de l’AS Monaco expliquait récemment : « Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos, il peut se passer plein de choses. Il y a mon cas et celui des autres joueurs, certains en fins de contrats, d'autres qui ont des envies d’ailleurs. Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait ». Toutefois, la tendance serait bel et bien à un départ pour Aurélien Tchouaméni. Reste maintenant à identifier sa destination.

C’est mort pour le PSG ?

Où jouera Aurélien Tchouaméni la saison prochaine ? Cherchant à considérablement renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à l’international français. Pas habitué à piocher en Ligue 1, le club de la capitale aimerait cette fois recruter le crack de l’AS Monaco. Toutefois, pour le PSG, cela pourrait être peine perdue avec Tchouaméni. Les raisons ? Tout d’abord, le prix réclamé par le club du Rocher refroidirait les Parisiens. Alors que Monaco espérerait récupérer 80M€, le PSG estimerait que cela serait beaucoup trop élevé. Ensuite, la volonté d’Aurélien Tchouaméni ne jouerait pas en faveur des champions de France puisque le Monégasque donnerait la priorité à un départ vers l’étranger.

Direction l’Espagne plutôt que l’Angleterre ?