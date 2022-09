Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s’agite en coulisse pour le grand retour d’un titi

Publié le 29 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Dans le cadre du dernier mercato, il a été question d’un éventuel retour de Christopher Nkunku au PSG. Finalement, le titi parisien a prolongé son contrat au RB Leipzig, mais a laissé entendre qu’il pourrait à l’avenir arborer une nouvelle fois la tunique parisienne. Cependant, Chelsea serait bien emballé par l’idée de chiper Nkunku au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain.

Depuis son départ du PSG et son transfert au RB Leipzig à l’été 2019, Christopher Nkunku n’a cessé de prendre de l’importance au sein de l’effectif du club allemand au point de devenir un poids lourd de Bundesliga. Au point où Nkunku est désormais régulièrement appelé par Didier Deschamps en Équipe de France et postule pleinement pour faire partie du voyage au Qatar en novembre prochain pour le Mondial.

Nkunku n’a pas fermé la porte à un retour au PSG

À l’approche du dernier mercato estival, le nom de Christopher Nkunku a été lié au Real Madrid, à Manchester United ainsi qu’au PSG où le conseiller football Luis Campos aurait coché son nom pour un éventuel transfert. Finalement, Nkunku a prolongé son contrat à Leipzig jusqu’en juin 2026. Pour autant, l’international français ne fermait pas la porte à un retour au PSG dernièrement. « Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football ».

Mercato - PSG : Une piste de Campos disponible sur le marché ? https://t.co/0o5iMZaxo3 pic.twitter.com/4c3WyHRADM — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Chelsea est prêt à concurrencer le PSG pour Nkunku