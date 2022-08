Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s’accélère pour un transfert à 20M€ au PSG

Publié le 9 août 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Alors que les choses s’activent au PSG dans le sens des arrivées, il faut également dégraisser l’effectif de Christophe Galtier. Plusieurs joueurs sont ainsi mis de coté, placés dans un loft dans l’attente d’un départ. C’est notamment le cas pour Thilo Kehrer. Aujourd’hui, l’Allemand n’est plus désiré chez les champions de France. Reste maintenant à trouver une porte de sortie pour Kehrer, qui pourrait pourquoi pas s’envoler pour la Premier League.

Tandis que les recrues se multiplient au PSG et devraient encore arriver, la liste des indésirables s’allonge également. Et les joueurs poussés vers la sortie sont nombreux à Paris. Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler… Plusieurs d’entre eux s’entraînent d’ailleurs à l’écart du groupe professionnel afin d’accélérer un peu plus les choses pour leur transfert. Toutefois, dégraisser n’est pas simple au PSG étant donné notamment les gros salaires de ces joueurs, qui intéressent peu de monde. Certains ont toutefois des prétendants, cela vaut notamment pour Thilo Kehrer, courtisé du côté de la Premier League alors que son nom avait circulé au FC Séville.

Kehrer recale le FC Séville

Suite au transfert de Jules Koundé vers le FC Barcelone, le FC Séville se cherche un nouveau défenseur central. Et les Andalous avaient visiblement coché le nom de Thilo Kehrer. En Espagne, on voyait même cette opération comme étant bien avancée. Toutefois, face aux rumeurs, l’Allemand avait souhaité mettre clairement les choses au point. Kehrer avait alors démenti tout accord avec le FC Séville, lâchant : « Je n’ai donné mon accord à aucun autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies. En tant que joueur du Paris Saint-Germain, je me concentre actuellement sur mon club et mon entraînement quotidien pour être en pleine forme. Je me sens très bien. Mon but ultime est de réussir dans ce sport, et j’essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y parvenir ».

West Ham arrive

Mais voilà qu’une nouvelle option est dernièrement apparue pour Thilo Kehrer : West Ham. Après avoir déjà négocié avec le PSG pour le transfert d’Alphonse Areola, les Hammers envisageraient ainsi une nouvelle opération avec les champions de France. Selon les informations de Footmercato , le club londonien penserait à Abdou Diallo, mais aussi à Thilo Kehrer pour venir notamment pallier le futur départ d’Issa Diop.

❗️X News #Kehrer: West Ham is seriously considering his transfer. Talks took place but negotiations not easy due to high demands. #PSG wants around €20m. #WHUFC is interesting for Thilo. They want him as a central defender. No agreement on personal terms so far. @SkySportDE 🇩🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 8, 2022

C’est sérieux pour les Hammers