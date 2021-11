Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour la succession de Mbappé... grâce au Real Madrid !

Publié le 12 novembre 2021 à 23h15 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé se rapproche dangereusement de la fin de son contrat, au Paris Saint-Germain on s’efforce de lui trouver un remplaçant.

Si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi disent à qui veut bien les entendre que Kylian Mbappé ne quittera jamais le Paris Saint-Germain, la situation semble critique. Dans moins d’une cinquantaine de jours, la star du PSG pourra négocier avec le club de son choix et le Real Madrid semble être dans les starting-block, prêt à sauter sur l’occasion. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com que le PSG lorgne notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski pour remplacer Mbappé, mais en Italie on assure que Leonardo aurait un faible pour Dušan Vlahović de la Fiorentina.

La Fiorentina tient Mayoral pour remplacer Vlahović