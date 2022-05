Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étau se resserre sérieusement pour Paul Pogba !

Publié le 9 mai 2022 à 20h10 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait au cœur d’une bataille royale entre le PSG, la Juventus et le Real Madrid. Et La Pioche aurait davantage de chances de rejoindre Paris ou Turin.

Désireux de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine, le Paris Saint-Germain compte bien se renforcer en conséquence cet été, notamment dans l’entrejeu. Alors que le recrutement de Georginio Wijnaldum est finalement vu comme un échec et que Leandro Paredes est annoncé sur le départ, Leonardo tenterait de dénicher leurs remplaçants. A la recherche d’un joueur de classe mondiale, le PSG s’intéresserait à la situation de Paul Pogba. L’international français sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et serait bien très parti pour quitter Manchester United. Toutefois, le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier.

Paul Pogba partagé entre le PSG et la Juventus ?