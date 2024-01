Mercato - PSG : «Bling-bling», Paris se lâche sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi refuse désormais d’empiler les stars au PSG comme cela a pu être le cas par le passé. Après un gros nettoyage de printemps lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain n’a conservé que Kylian Mbappé en tant que grande étoile. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé pourrait partir en tant qu’agent libre. Une éventualité qui ne serait plus considérée comme « un désastre » en interne. Explications.

En juin 2022, à l’occasion d’une interview livrée par Nasser Al-Khelaïfi au Parisien , le président du PSG annonçait déjà la volonté du club de la capitale de mettre un terme à son image « bling-bling ». Le souhait du patron du Paris Saint-Germain était alors expliqué et consistait à mettre l’accent sur une homogénéité dans l’effectif en réduisant au maximum la présence de grandes stars.

Le président du PSG ne veut plus de stars

Le mercato estival 2023 est allé dans le sens de cette volonté. Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti sont en effet tous partis et le projet du PSG ne tourne depuis plus autour d’un succès obligatoire en Ligue des champions comme Nasser Al-Khelaïfi l’a confié en entretien avec RMC Sport cette semaine. The Daily Telegraph a confirmé la tendance en soulignant le fait que le Paris Saint-Germain ne soit plus obsédé avec la Ligue des champions.

Moins de «bling-bling», l’éventuel départ de Mbappé ne serait plus un désastre pour le PSG