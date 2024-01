Mercato - PSG : Le Real Madrid s’incline pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire d’amour n’a pas encore commencé malgré plusieurs années de rumeurs incessantes de son arrivée à la Casa Blanca. Le vent commencerait sérieusement à tourner de l’autre côté des Pyrénées. Si bien qu’une prolongation de contrat serait de plus en plus réaliste.

Le Real Madrid s’est planté à plusieurs reprises dans sa quête de la signature de Kylian Mbappé. En effet, dès son adolescence, au détour d’une visite de Mbappé en décembre 2012, Zinedine Zidane aurait fait le maximum pour que le champion du monde signe au Real Madrid, en vain. Même son de cloche en 2017 au moment de son transfert au PSG en provenance de l’AS Monaco.

Le Real Madrid moins déterminé à recruter Mbappé ?

En 2021, après que le principal intéressé ait réclamé un bon de sortie, le Real Madrid s’est heurté à la réticence du Paris Saint-Germain de vendre Kylian Mbappé dans les ultimes jours du mercato estival. Au printemps 2022, le comité de direction du Real Madrid a été pris de vitesse par le PSG qui a fini par prolonger le contrat de Mbappé. Depuis, le Real Madrid semble avoir pris un nouveau virage sportif et ne serait plus aussi enclin à l’idée de dérouler le tapis rouge à l’attaquant du PSG. Il serait même hors de question de lui offrir un package financier identique que celui préparé en 2022 selon The Daily Telegraph.

