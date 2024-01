Mercato - PSG : La promesse de Kylian Mbappé au Qatar est connue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrit en pointillé alors que son contrat avec le PSG court jusqu’à la fin de la saison. Pas de quoi inquiéter Nasser Al-Khelaïfi, affichant sa volonté de voir l’attaquant rester dans la capitale et évoquant une mystérieuse promesse faite par le principal intéressé. Celle-ci serait connue.

Malgré ce qui a pu circuler ces derniers jours, Kylian Mbappé n’a pas encore pris sa décision pour son avenir comme vous l’a indiqué le10sport.com. L’entourage de l’international français a d’ailleurs assuré auprès de plusieurs médias que le principal intéressé n’avait pas tranché alors que son bail court jusqu’à la fin de la saison. « Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci , affirme-t-on dans le clan Mbappé, relayé par RMC . Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian ».

« Quoi qu’il arrive, il est respectueux et il respecte sa parole »

Interrogé par Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a affiché sa volonté de conserver sa star, tout en évoquant une mystérieuse promesse. « Quoi qu’il arrive, il est respectueux et il respecte sa parole, et je ne donnerai pas plus d’informations (rires)… Je suis sûr qu’il va tenir sa promesse et respecter notre accord », a lâché le président du PSG, avant de rappeler qu'il a « confiance en lui. En l’homme qu’il est ».

Al-Khelaïfi premier averti ?