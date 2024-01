Mercato - PSG : Un transfert surprise pour Mbappé grâce à l’Arabie saoudite ?

Thomas Bourseau

Et si ce n’était pas pour le Real Madrid que Kylian Mbappé quittait le PSG ? Admirateur de longue date, l’entraîneur allemand Jürgen Klopp aurait à cœur de mettre la main sur l’attaquant du Paris Saint-Germain et a déjà discuté avec le clan Mbappé par le passé comme l’a reconnu le principal intéressé. Sa venue serait cependant conditionnée à un transfert de Mohamed Salah en Arabie saoudite.

L’été dernier, avant que Neymar signe à Al-Hilal, le club de Riyad avait tenté sa chance avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, mais a essuyé deux échecs coup sur coup. En conflit contractuel avec le capitaine de l’équipe de France, le PSG avait même accepté une offre de 300M€ pour le transfert de Mbappé au sein de la Saudi Pro League, en vain.

Pas de décision pour Mbappé, Liverpool en embuscade ?

Le feuilleton Kylian Mbappé ne connaît pas encore son épilogue. Le10sport.com vous a révélé le 8 janvier que le joueur n’avait pas donné son aval au Real Madrid et n’avait toujours pas tranché pour son avenir. Néanmoins, le club merengue pourrait ne pas rafler la mise dans cette opération et notamment en raison de l’intérêt concret de Liverpool, courtisan de longue date comme le10sport.com vous l’avait dévoilé dès avril 2020.

Une vente de Salah en Arabie saoudite pour financer l’arrivée de Mbappé à Liverpool ?

Selon les informations du Daily Telegraph , Liverpool adorerait bel et bien Kylian Mbappé, à l’image de son entraîneur Jürgen Klopp. Pour qu’une telle opération puisse voir le jour, il faudrait que Mohamed Salah accepte d’être transféré à prix d’or en Arabie saoudite. Il est question d’une indemnité de 200M€ afin que les Reds puissent économiquement et sportivement accueillir Kylian Mbappé à Anfield l’été prochain.

«C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans»