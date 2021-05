Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Mbappé… Le Real Madrid veut faire un coup de maître !

Publié le 25 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant pour objectif de prolonger le contrat de Karim Benzema, le Real Madrid resterait particulièrement attentif à l’évolution de la situation de Kylian Mbappé au PSG afin de l’attirer à Madrid pour y former une attaque de feu avec Benzema.

« S’il va quitter le PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour la Kylian ? C’est sûr ! » . Dans la foulée de la 38ème journée de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi a lâché cet énorme message que micro de Canal+ . Une déclaration plus que forte qui laisse entendre que Kylian Mbappé va rester au PSG cet été et surtout pour un long moment, lui qui a un contrat qui court jusqu’en juin 2022 qui n’a cependant pas encore été prolongé. Pas de quoi faire paniquer le Real Madrid.

Une attaque Benzema - Mbappé, le rêve de Madrid