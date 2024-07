Mercato - PSG : Benzema annonce un transfert inévitable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a donc décidé de changer d’air et s’est engagé libre avec le Real Madrid cet été après la fin de son contrat au Parc des Princes. Une signature attendue depuis plusieurs années par Karim Benzema qui explique que cette arrivée de Mbappé au Real était inévitable pour le PSG.

La belle histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG s’est terminée dans la douleur cet été. Le capitaine de l’équipe de France a repoussé en boucle les différentes offres de prolongation de contrat formulées par Nasser Al-Khelaïfi ces derniers mois, pour finalement s’engager libre avec le Real Madrid début juin. Le début d’un nouveau challenge de taille pour Mbappé qui rêvait du club merengue depuis l’enfance, et Karim Benzema n’est donc absolument pas surpris par ce choix de la part de son ancien coéquipier en équipe de France.

« Tôt ou tard, il aurait forcé joué au Real »

Dans un entretien accordé à MARCA, Benzema se livre sur ce choix de carrière de la part de l’ancienne star du PSG : « Mbappé ? Tôt ou tard, il aurait forcément joué pour le Real Madrid. J'ai toujours pensé que ça se passerait comme ça. C'est un grand joueur », indique le buteur d’Al-Ittihad, qui estime donc que le départ de Kylian Mbappé était inévitable pour le PSG.

« Toujours la meilleure équipe du monde »

Et Benzema poursuit en vantant les mérites de son ancien club : « Le Real Madrid est toujours la meilleure équipe du monde. Des joueurs passent, d'autres viennent, mais le Real Madrid sera toujours au sommet, tout en haut. Il est le meilleur et il continuera à le prouver. C'est la meilleure équipe du monde. Il est toujours fort et se bat pour tout. Je m'arrête, regarde et je ne vois aucune équipe capable d'être meilleure ». Reste à savoir si Mbappé saura directement s’imposer comme un élément majeur du Real Madrid cette saison.