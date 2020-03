Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu afficherait une ambition colossale avec Neymar !

Publié le 5 mars 2020 à 15h45 par A.M.

Alors que Neymar serait le grand objectif du FC Barcelone en vue de l'été prochain, c'est Josep Maria Bartomeu qui serait à l'origine du retour à la charge des Catalans.

L'été prochain, un nouveau feuilleton Neymar devrait s'ouvrir. En effet, Sport révélait récemment que le FC Barcelone faisait à nouveau du Brésilien sa grande priorité en vue de l'été prochain. Bien désireux de relancer le Barça qui traverse une période délicate, Josep Maria Bartomeu serait à l'origine de ce retour à la charge. Son plan serait d'offrir à Lionel Messi un joueur capable de l'épauler sur le front de l'attaque. Il faut dire que le président du Barça a une idée derrière la tête.

Bartomeu rêve de reformer la MSN